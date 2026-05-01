San Leucio tra lavoro e memoria Bassolino e Albano nel parterre della prima giornata alla Reggia

Il Primo Maggio ha segnato l'apertura del summit internazionale “San Leucio 250” presso l'Archivio di Stato alla Reggia di Caserta. Alla prima giornata hanno partecipato figure note del panorama pubblico, tra cui un ex sindaco e un cantante, che si sono seduti nel parterre. L'evento ha riunito rappresentanti di diversi Paesi per discutere di storia, lavoro e memoria legati all'eredità della comunità di San Leucio.

L'eredità di un'utopia sociale si fa analisi del presente e visione di domani: nell'Archivio di Stato alla Reggia di Caserta si è conclusa nella data simbolica del Primo Maggio la prima giornata del summit internazionale “San Leucio 250. Il lavoro tra memoria e futuro”.L'iniziativa traccia un.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate San Leucio celebra i 250 anni della parità di genere tra storia, cultura e responsabilità collettivaLa Real Colonia di San Leucio ha fatto da palcoscenico alla più grande celebrazione dell’eccellenza femminile a livello globale, in occasione dell’8... San Leucio 250: il summit che unisce storia e futuro del lavoro? Cosa sapere Fondazione Orizzonti presenta il summit San Leucio 250 dal 1 al 3 maggio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: San Leucio 250. Il Lavoro tra Memoria e Futuro, la tre giorni; San Leucio 250 anni dopo, un summit sul lavoro tra memoria e futuro; Caserta. ‘San Leucio 250: il lavoro tra memoria a futuro’: 1, 2 e 3 maggio all’Archivio di Stato; San Leucio. Regole, intese e diritti: è qui la culla della civiltà del lavoro. San Leucio 250: il lavoro tra memoria e futuroCaserta torna a proporsi come laboratorio di idee e visioni ospitando il summit San Leucio 250. Il lavoro tra memoria e futuro, in programma per tre giorni ... napolivillage.com San Leucio 250, a Caserta il summit sul lavoro tra memoria e futuro: tre giorni all’Archivio di Stato della ReggiaCaserta torna a essere laboratorio di pensiero con il summit San Leucio 250. Il lavoro tra memoria e futuro, in programma per tre giorni nella cornice dell’Archivio di Stato della Reggia di Caserta. casertaweb.com SAN LEUCIO, DOVE LA STORIA CONTINUA A VIVERE C’è un luogo, a Canosa di Puglia, in cui il tempo non si è mai davvero fermato. Ha solo cambiato forma, adattandosi alle epoche, alle culture, alle esigenze di chi lo ha abitato. È il colle di Parco Archeolo - facebook.com facebook