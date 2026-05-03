Lavori in vista per il centro dei disabili

Ad agosto sono previsti interventi di ristrutturazione presso il centro diurno dedicato alle persone con disabilità a Novate. I lavori coinvolgono diverse aree dell’edificio e sono stati programmati per migliorare le condizioni degli spazi. La riqualificazione è stata annunciata in occasione di un evento di fine stagione, senza ulteriori dettagli su tempistiche o modalità. L’intervento mira a rendere più funzionali le strutture per gli utenti.

Ad agosto lavori di ristrutturazione al centro diurno disabili di Novate. "Durante gli auguri di Natale, l’assessore ai lavori pubblici Katia Muscatella e l’assessore servizi ed interventi sociali Matteo Silva avevano fatto una promessa: intervenire sul Cdd per poter risolvere le notevoli criticità che perduravano da anni", spiega il sindaco di Novate Gian Maria Palladino (nella foto). Ora con la variazione di bilancio appena approvata, la promessa viene mantenuta. Un intervento pari a circa 80.000 euro che verrà realizzato nel periodo di chiusura del centro, ovvero in agosto, mese nel quale si procederà alla ristrutturazione e all’acquisto di nuovi arredi per il centro all’interno del parco Ghezzi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lavori in vista per il centro dei disabili Sanità territoriale e DM 77, per l’apertura delle Case di Comunità Notizie correlate Lavori per la spiaggia dei disabili. Due nuovi bagni senza barriereAbbattere le barriere architettoniche e riqualificare i bagni a servizio della spiaggia disabili. Leggi anche: Il 2026 sarà l’anno dei ponti: Galluzzo e Statuto, addio Bailey. Nuove strutture, lavori in vista Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lavori in vista per la Loggia dei Nove. Ripristino e restauro per 910mila euro; Sottopasso Arzilla, conclusi i lavori: più sicurezza e accessibilità in vista della stagione estiva; Lavori in vista per il centro dei disabili; Lavori del PNRR negli edifici scolastici: aggiornamento in commissione Istruzione e Famiglie. Lavori in vista nelle scuole. Pacchetto da 110mila euro. Rincari confermati a SestoManutenzioni necessarie, interventi urgenti e opere di riqualificazione mirate: l’edilizia scolastica imolese continua a muoversi su più piani, tra piccoli cantieri indispensabili e grandi progetti ... ilrestodelcarlino.it Lavori in vista per la Loggia dei Nove. Ripristino e restauro per 910mila euroApprovato il progetto di fattibilità tecnico economica, nel Piano triennale ... msn.com la Repubblica. . Lavori in corso al Padiglione russo della Biennale di Venezia. Nonostante le polemiche, l'allestimento del progetto è in piena attività. Gli operai hanno montato un albero al centro dell'edificio storico costruito ai Giardini della Biennale nel 1914 - facebook.com facebook Convegno nazionale AGI 2026 "Il lavoro che verrà": online il sito per l'evento di Lecce Sul portale è possibile iscriversi all'evento in programma dal 24 al 26 ottobre e scoprire il programma completo dai lavori, con moderatori e ospiti convegnoagi2026.c x.com