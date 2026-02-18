Il 2026 sarà l’anno dei ponti | Galluzzo e Statuto addio Bailey Nuove strutture lavori in vista

Il 2026 segna la fine dei ponti Bailey a Firenze, una decisione presa dopo anni di utilizzi temporanei che ormai si sono integrati nel paesaggio urbano. Il ponte sul fiume Ema nel quartiere del Galluzzo e quello che unisce via Leone X a via Crispi, attraversando il Mugnone a Statuto, saranno sostituiti con nuove strutture permanenti. I lavori di costruzione sono già in programma e cambieranno definitivamente il volto di queste zone della città.

Firenze, 18 febbraio 2026 – Addio pont i Bailey, benvenute strutture definitive. Il 2026 sarà l’anno decisivo per mandare in pensione due dei ponti provvisori ormai diventati parti del mobilio di Firenze: quello del Galluzzo che scorre sopra l’Ema e la struttura provvisoria che collega via Leone X a via Crispi e consente di superare il Mugnone a Statuto. Palazzo Vecchio ha già i fondi per sostituirli con due ‘eredi’ definitivi. L’obiettivo per la struttura del Galluzzo è mettere a terra il bando entro fine anno e poi, nel 2027, assegnare i lavori per la rimozione e sostituzione del nuovo. Per realizzarlo potrebbero essere utilizzati una parte dei fondi che Ferrovie ha versato nella borsa del Comune come compensazione per i lavori di scavo dell’Alta Velocità nella pancia di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

