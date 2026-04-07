Cantieri in autostrada e provincia | casello A4 di Verona Sud chiuso in entrata per un weekend

Nelle prossime ore, il casello di Verona Sud sull'autostrada A4 sarà chiuso in entrata per un intervento di rifacimento della pavimentazione. La chiusura temporanea durerà dalle 20 di venerdì 17 alle 20 di domenica 19. Durante questo periodo, i veicoli diretti verso Milano e Venezia non potranno entrare dall’accesso di Verona Sud. La circolazione sarà soggetta a deviazioni e segnali di avviso lungo il tratto interessato.

Una nuova serie di interventi è stata annunciata per i prossimi giorni, insieme ai relativi provvedimenti alla viabilità Nuovi lavori su strade ed autostrade sono stati annunciati nelle scorse ore. Per urgenti attività di rifacimento della pavimentazione, i viaggiatori diretti sia a Milano che a Venezia non potranno entrare in A4 dal casello di Verona Sud dalle ore 20 di venerdì 17 alle ore 20 di domenica 19 aprile. La società autostradale ha indicato come entrate alternative Verona Est, Verona Nord e Sommacampagna. Un'altra attività di rifacimento della pavimentazione avrà luogo in carreggiata Est (direzione Venezia) dal Km 291+600 al Km 295+000, tra i caselli di Verona Est e Soave. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Lavori in A4 e sulle strade della provincia: casello di Verona Est chiuso una notte in direzione EstProseguono gli interventi che riguardano l'autostrada A4 e le strade della Provincia di Verona.

Lavori in autostrada, chiuso il casello di Caserta SudL'ingresso alla stazione ferroviaria di Caserta, ovvero il casello di Caserta Sud, sarà chiuso per una notte.

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