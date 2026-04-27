Lavori di pavimentazione | chiuso per una notte il tratto tra Arona e l' allacciamento Gallarate-Gattico

Nella notte tra giovedì 30 aprile e venerdì 1 maggio, l’autostrada A26 tra Arona e l’allacciamento con la D08 Gallarate-Gattico sarà chiusa dalle 2 alle 6 per lavori di pavimentazione. La chiusura riguarda il tratto in direzione Genova e si rende necessaria per consentire le operazioni di asfaltatura. La circolazione sarà deviata su percorsi alternativi indicati dalle segnalazioni sul posto.

Nuova chiusura. Sulla autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 2 di giovedì 30 aprile alle 6 di venerdì 1 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e l'allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Genova.In alternativa.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate A26, stanotte tratto chiuso tra diramazione Gallarate-Gattico e BorgomaneroChiuso, sulla A26 Genova Voltri–Gravellona Toce, il tratto tra l'allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Borgomanero, in direzione Genova,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Viabilità, lunedì 27 aprile chiusura di via Mezzini per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale; Lavori di pavimentazione: chiuso il tratto dell'A1 tra Fidenza e Fiorenzuola; La pavimentazione sta marcendo, chiude la passerella pedonale di Cossato; Lavori di pavimentazione sulla A14: quattro notti di chiusure in direzione nord. Autostrada A9, galleria e lavori alla pavimentazione: le chiusure notturne della settimanaAncora lavori, nuove chiusure notturne al traffico sulla A9 Lainate-Como-Chiasso. Autostrade comunica che: -sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, ... espansionetv.it Ponte Cavallotti chiuso, iniziati i lavori di adeguamento e realizzazione del percorso ciclopedonaleCome da programma, è stato chiuso nella mattinata odierna Ponte Cavallotti per consentire i lavori del programma Ri.Centro finanziato con 1.3 milioni di euro del PNRR – Misura 5C2 – Investimento 2.3 P ... rietinvetrina.it Costerà quasi un milione per oltre un anno di lavori - facebook.com facebook LAVORI DI QUESTA SETTIMANA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI Settimana dedicata a votazioni su provvedimenti chiave e all’esame del Documento di finanza pubblica 2026. Aula Valorizzazione della risorsa mare: esame e voto finale. Edilizi x.com