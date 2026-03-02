A26 stanotte tratto chiuso tra diramazione Gallarate-Gattico e Borgomanero

Stanotte sulla A26 Genova Voltri–Gravellona Toce il tratto tra l’allacciamento D08 Gallarate-Gattico e Borgomanero è stato chiuso in direzione Genova dalle 00:00 alle 5:00. La chiusura è stata decisa per consentire il transito di trasporti eccezionali. La strada rimarrà aperta in entrambe le direzioni prima e dopo questo intervallo di tempo.