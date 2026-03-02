A26 stanotte tratto chiuso tra diramazione Gallarate-Gattico e Borgomanero
Stanotte sulla A26 Genova Voltri–Gravellona Toce il tratto tra l’allacciamento D08 Gallarate-Gattico e Borgomanero è stato chiuso in direzione Genova dalle 00:00 alle 5:00. La chiusura è stata decisa per consentire il transito di trasporti eccezionali. La strada rimarrà aperta in entrambe le direzioni prima e dopo questo intervallo di tempo.
Chiuso, sulla A26 Genova Voltri–Gravellona Toce, il tratto tra l'allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Borgomanero, in direzione Genova, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 3 marzo, per permettere il transito di trasporti eccezionali.L'area di servizio "Agogna ovest" non sarà quindi.
Autostrada, chiuso per una notte il tratto tra Arona e Gravellona sull'A26Chiuso per una notte il tratto tra Arona e Gravellona Toce dell'autostrada A26, in direzione nord.
