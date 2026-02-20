Lavori sulla Palermo-Mazara del Vallo chiuso per una notte il tratto da Capaci allo svincolo di via Belgio

Per eseguire lavori di manutenzione, la carreggiata dell’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo sarà chiusa per una notte. La chiusura interessa il tratto tra lo svincolo di Capaci e l’uscita di via Belgio, dalle 21 di lunedì 23 febbraio alle 6 di martedì 24 febbraio. Durante questa fascia oraria, nessun veicolo potrà transitare in quella sezione. I lavori mirano a migliorare le condizioni della strada e ridurre i rischi di incidenti. Gli automobilisti sono invitati a pianificare percorsi alternativi per evitare disagi.

In programma la manutenzione della segnaletica verticale. Lo stop riguarda la carreggiata in direzione capoluogo dalle 21 di lunedì 23 febbraio alle 6 del giorno successivo Lavori in vista sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Dalle 21 di lunedì 23 febbraio alle 6 del giorno successivo sarà chiusa la carreggiata in direzione del capoluogo nel tratto compreso fra lo svincolo di Capaci e l'uscita di via Belgio. Inoltre, saranno interdette al transito le rampe dello svincolo di Capaci e dello svincolo di Tommaso Natale nella carreggiata in direzione Palermo. La chiusura, fa sapere l'Anas, è dovuta all'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione sulla segnaletica verticale.