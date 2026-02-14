Autostrade per l’Italia ha annunciato che lo svincolo di Cotignola sull’A14 sarà chiuso per quasi due mesi a causa dei lavori di miglioramento delle barriere di sicurezza. La chiusura, prevista fino al 30 aprile 2026, riguarda chi esce dall’autostrada provenendo da Ravenna e si dirige verso Bologna. Durante questo periodo, gli automobilisti dovranno utilizzare percorsi alternativi, con possibili code e rallentamenti. La decisione è stata presa per permettere l’installazione di nuove barriere che aumentano la sicurezza di chi percorre quella tratta.

Restano aperti tutti gli altri svincoli dell’A14dir nello snodo di Lugo e Cotignola. Per gli automobilisti provenienti da Ravenna che avessero necessità di uscire in questa zona è aperta l’uscita di Lugo, che si incontra prima di quella di Cotignola. L’altra carreggiata del cavalcavia rimarrà percorribile per gli automobilisti provenienti da Bologna e in uscita verso Lugo. RavennaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita! .🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Questa notte, la A9 tra Lainate, Como e Chiasso chiude allo svincolo di Origgio.

Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sulla A-14 Bologna-Taranto, il casello di Cesena Nord sarà chiuso in entrata e in uscita in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona, dalle 21 di martedì 27 alle 5 di mercoledì 28 gennaio.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Lo svincolo autostradale chiude per quasi due mesi: i lavori alle barriere di sicurezza; Rifacimento dell'asfalto, chiuso l'accesso allo svincolo autostradale; Ordinanza del Consorzio per le Autostrade Siciliane: chiusura al traffico veicolare di vari tratti dell’autostrada A/20 Messina-Palermo; Lavori in A4: chiusura notturna per lo svincolo autostradale di Cessalto.

Nei prossimi giorni chiusi al traffico veicolare vari tratti dell’autostrada A/20MESSINA. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane rende nota, con ordinanza n. 17 di ieri, giovedì 12 febbraio 2026, la chiusura al traffico veicolare di vari tratti dell’autostrada A/20 Messina-Paler ... letteraemme.it

Chiusi alcuni tratti autostradali A-18 e A-20Il Consorzio per le Autostrade Siciliane rende nota, con ordinanza n. 17 di ieri, giovedì 12 febbraio 2026, la chiusura al traffico veicolare di vari tratti dell’autostrada A/20 Messina-Palermo, compa ... messinaoggi.it

La tragedia si è consumata intorno alle 11 quando un primo incidente si è verificato a poche centinaia di metri dallo svincolo autostradale di Padula-Buonabitacolo. facebook