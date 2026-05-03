Lavori della metrotranvia | Ora l’opera va conclusa

Il consiglio comunale ha espresso una posizione unanime sui lavori della metrotranvia Milano-Seregno attraverso un ordine del giorno approvato nell’ultima seduta. La discussione si è concentrata sull’andamento dei lavori e sulla necessità di portare a termine l’opera. Nessuna decisione è stata annunciata riguardo a modifiche o interventi futuri, ma si è ribadita l’importanza di rispettare le scadenze stabilite.

Il consiglio comunale prende posizione unanime sui lavori della metrotranvia Milano-Seregno e lo fa con un ordine del giorno votato nell’ultima seduta. Il documento esprime con chiarezza la volontà condivisa di portare a termine un’opera attesa da tempo dalla cittadinanza e ritenuta fondamentale per il territorio. Presentato dal gruppo del Pd a nome della maggioranza, nel corso della discussione l’ordine del giorno ha visto anche la proposta di un emendamento da parte della consigliera Simona Arosio di Fratelli d’Italia, accolto poi positivamente da tutta l’aula in un clima di collaborazione. Il provvedimento si inserisce nel percorso avviato con i tavoli istituzionali di marzo e aprile in Città Metropolitana, ai quali ha partecipato la sindaca Anna Varisco insieme agli altri primi cittadini coinvolti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lavori della metrotranvia: "Ora l’opera va conclusa" Exploration de la France souterraine : un monde caché sous nos pieds | Documentaire- GD Notizie correlate Metrotranvia Milano-Seregno: buco di 120 milioni, opera a rischioIl Ministero delle Infrastrutture ha negato nuovi fondi per la metrotranvia Milano-Seregno, lasciando scoperto un buco di 120 milioni di euro. Nodo di Perugia, la (solita) diatriba. Il Pd ora rompe tutti gli indugi: "Quell’opera va realizzata"Il Partito democratico rompe gli indugi sul Nodo di Perugia e sentenzia che "la realizzazione della bretella intorno alla città di Perugia è una... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Metrotranvia Milano-Seregno, mancano 120 milioni: i cantieri si fermano e scoppia la protesta; Tramvia Libertà-Rovezzano, tre anni di cantieri. Si parte questa estate, lavori a macchia di leopardo; Il cantiere (infinito) della metrotranvia tra extracosti, timori e speranze; Castelverde, presentato il progetto per liberare il quartiere dalle strade senza uscita. Proseguono i lavori della metrotranvia 7 Milano-Seregno: chiude per 5 mesi l’incrocio tra le vie Majorana e Graziano Imperatore.Milano, 20 gennaio 2026 – I lavori della metrotranvia 7 Milano-Seregno proseguono ma con un cambio di cantiere che è compreso nel secondo tratto del percorso, tra viale Fulvio Testi e l'ospedale ... ilgiorno.it la Repubblica. . Lavori in corso al Padiglione russo della Biennale di Venezia. Nonostante le polemiche, l'allestimento del progetto è in piena attività. Gli operai hanno montato un albero al centro dell'edificio storico costruito ai Giardini della Biennale nel 1914 - facebook.com facebook