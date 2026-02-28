Inter-Genoa 2-0 Chivu blinda lo scudetto con Dimarco e Calhanoglu

L'Inter ha vinto 2-0 contro il Genoa, conquistando la sua ottava vittoria consecutiva in Serie A. La squadra ha mantenuto il comando della classifica, lasciando alle spalle la sconfitta in Champions League contro il BodoGlimt. Durante la partita, sono stati protagonisti Dimarco e Calhanoglu, che hanno contribuito alla vittoria. La partita si è conclusa con la squadra nerazzurra in testa alla graduatoria.

(Adnkronos) – L'Inter si lascia alle spalle il ko in Champions con il BodoGlimt, batte 2-0 il Genoa, infila l'ottava vittoria di fila in Serie A, ed è sempre più prima in vetta al campionato. Al 'Meazza' decidono un gran gol di Dimarco al 31' e un rigore di Calhanoglu al 70'. I nerazzurri salgono a quota 67 in classifica, ben 13 in più del Milan, impegnato domani a Cremona, e che sfiderà tra otto giorni nel derby. I rossoblù invece restano fermi al 14° posto insieme al Torino con 27 punti. Sin dai primi minuti è chiaro lo sviluppo del gioco con l'Inter che fa la partita con il possesso palla, il Genoa difende tutto sotto la linea della palla cercando di ripartire velocemente. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com L’Inter dimentica il Bodo, Dimarco e Calhanoglu castigano il Genoa in un San Siro in clima scudettoNel primo tempo ci pensa Dimarco, nella ripresa Calhanoglu e l'Inter chiude al meglio anche la pratica Genoa a San Siro che si scalda in vista del... Leggi anche: L'Inter viaggia sul velluto, Genoa sconfitto 2-0 con Dimarco e Calhanoglu Tutti gli aggiornamenti su Inter Genoa. Temi più discussi: Inter-Genoa, la diretta da San Siro; Inter-Genoa: probabili formazioni e statistiche; Serie A: sabato alle 20:45 in campo Inter-Genoa DIRETTA; Inter-Genoa: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Inter-Genoa 2-0, gol e highlights: la decidono Dimarco e Calhanoglu (rigore)La squadra di Chivu si getta alle spalle l’eliminazione della Champions rispondendo in campionato con una vittoria convincente sul Genoa. I nerazzurri giocano un primo tempo di dominio ma trovano il g ... sport.sky.it Inter-Genoa 2-0: video, gol e highlightsL’aria di campionato fa bene all’Inter che dimentica l'eliminazione in Champions con il Bodo, batte il Genoa e vola momentaneamente a +13 sul Milan. Nerazzurri in dominio nel primo tempo: al 31’ un gr ... sport.sky.it Primo tempo tra Inter e Genoa che si conclude sul risultato di 1-0 per i nerazzurri. La squadra di De Rossi sta patendo le più forti individualità interiste: su tutte quella di Federico Dimarco, autore del gol del vantaggio e giocatore totale per la squadra di Chivu. L - facebook.com facebook SERIE A | L'Inter vince 2-0 a San Siro contro il Genoa nella 27ma giornata di campionato. #ANSA x.com