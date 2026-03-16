L’Inter mantiene il primato in classifica grazie a un pareggio contro l’Atalanta, risultato che permette ai nerazzurri di allungare a otto punti sulla seconda. Nella partita, il recupero di Calhanoglu è stato determinante, mentre il rebus Lautaro rimane aperto in vista della prossima sfida a Firenze. La squadra di allenatore mira a consolidare la posizione in campionato, con la testa già rivolta alle prossime gare.

L’ Inter blinda il primato e scaccia lo spettro del sorpasso, trasformando il contestato 1-1 interno contro l’ Atalanta in un allungo strategico che profuma di Scudetto. Nonostante il veleno per la direzione di gara di Manganiello e il rigore negato a Frattesi, i nerazzurri di Cristian Chivu volano a +8 sul Milan, capitalizzando il contemporaneo rallentamento dei rossoneri e della Juventus. Con una gara ancora da recuperare e solo 9 turni al termine, il distacco tecnico scava un solco che la dirigenza di Viale della Liberazione considera ormai il vero snodo decisivo per la seconda stella, spostando il focus dalle polemiche arbitrali alla gestione clinica del vantaggio. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, fuga Scudetto a +8: recupero Calhanoglu e rebus Lautaro per Firenze

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