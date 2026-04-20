Dopo 25 anni, l’ex calciatore romeno torna a essere il commissario tecnico della nazionale. Durante la presentazione, ha lodato il suo ex compagno di squadra, ora collaboratore, sottolineando i risultati ottenuti. In un’intervista, ha affermato che parlare è più semplice rispetto a lavorare sul campo. La ripresa della squadra è all’attenzione, mentre si attendono le prossime partite ufficiali.

Gheorghe Hagi torna a casa. Il più grande calciatore romeno di sempre, già ct per pochi mesi nel 2001, torna alla guida della Romania. Eredita la panchina che è stata, fino al 2 aprile scorso, di Mircea Lucescu, scomparso qualche giorno più tardi. Obiettivo, la qualificazione a Euro 2028. "Non sono più il giovane di 25 anni fa, sono migliorato, soprattutto a livello di esperienza - dice nella conferenza stampa di presentazione -. È una grande sfida, sono qui per portare la Romania dove desidera: io sono nato per vincere". Hagi, 61 anni, sarebbe potuto tornare alla guida della Romania già prima di Lucescu, ma il fatto che fosse proprietario della maggioranza del club del Farul Costanza gli aveva posto degli impedimenti legali.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hagi torna ct della Romania ed esalta Chivu: "Risultati top. Facile parlare..."

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