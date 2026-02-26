Chivu confermato | Era la nostra priorità E svela i retroscena su Lautaro e Fabregas

L’Inter ha deciso di confermare Cristian Chivu nel suo ruolo, sottolineando l’importanza di questa scelta per la squadra. Nelle ultime settimane, si sono susseguite discussioni e valutazioni che hanno portato a questa decisione definitiva. L’attenzione si è concentrata anche sui rapporti con alcuni giocatori chiave, rivelando dettagli sui rapporti interni e le strategie future.

Una conferma di fiducia nei confronti di Cristian Chivu emerge come elemento centrale della gestione sportiva dell’Inter, accompagnata da una lettura mirata dei movimenti di mercato che hanno coinvolto Cesc Fabregas e Lautaro Martinez. L’analisi si concentra su competenza, responsabilità e sviluppo del progetto tecnico, offrendo una lettura chiara delle scelte che hanno seguito e dei partner coinvolti nel percorso della squadra. Il direttore sportivo Piero Ausilio ha ribadito la fiducia totale del club nei confronti di Chivu, evidenziando come la figura sia inserita in un contesto di valutazioni quotidiane che non prescindono dall’esperienza accumulata nel tempo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

