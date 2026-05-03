Dopo la vittoria per 2-0 contro il Parma, un giocatore dell’Inter ha commentato la conquista del suo 21° scudetto. Durante un'intervista trasmessa su Dazn, ha espresso orgoglio nel indossare la maglia del club e ha menzionato che c’è sempre spazio in bacheca per nuovi trofei. In passato, all'estero, aveva fatto alcune dichiarazioni, ma non sono state specificate nel commento odierno.

di Paolo Moramarco Lautaro a Dazn ha commentato la vittoria del 21° scudetto dell’Inter al termine del match vinto 2-0 in casa contro il Parma. Le sue parole. Nel giorno della festa scudetto arrivata a seguito del successo per 2-0 contro il Parma di questa sera, Lautaro Martinez si è presentato ai microfoni di DAZN da simbolo dell’ Inter. Il capitano nerazzurro, protagonista dentro e fuori dal campo, ha ripercorso una stagione iniziata tra difficoltà e dubbi, ma chiusa con un traguardo pesantissimo per tutto il gruppo. LA RIVINCITA DOPO CHARLOTTE – «In quel momento ho detto la cosa che sentivo e che tenevo dentro. Non era pensata, ho visto cose che non mi erano piaciute e in quel momento ho detto ciò che pensavo.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro a Dazn: «Sono orgoglioso di indossare questa maglia. Altro spazio in bacheca? Si trova sempre. In Usa dissi…»

LAUTARO: Volevo tirare in porta, quando questo stadio grida il tuo nome senti i brividi | DAZN

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