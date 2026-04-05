L’attaccante del Milan Santiago Gimenez ha condiviso alcuni pensieri sul suo rapporto con la maglia rossonera, descrivendo l’emozione di indossarla come un sogno. Ha ricordato di aver ammirato in passato il club attraverso le partite guardate da bambino, in particolare le prestazioni di Kakà e Pirlo. Le sue parole riflettono l’importanza di questo momento personale e professionale, senza approfondimenti o interpretazioni ulteriori.

Dopo tanti mesi difficili, la luce sembra ora più chiara che mai. Parliamo di Santiago Gimenez, tornato a pieno regime dopo l'infortunio alla caviglia che lo ha fermato da fine ottobre. Il 'Bebote', dopo l'operazione eseguita per risolvere definitivamente il problema, è sceso di nuovo in campo nell'ultimo match di Serie A contro il Torino. Momento speciale per lui che ha sofferto molto la lontananza dal campo e dai tifosi del Milan. Fin da piccolo amante dei colori rossoneri, Gimenez ha parlato della sua fede rossonera nella lunga intervista esclusiva concessa ai microfoni di 'DAZN'. Dopo il ritorno in campo, il messicano vuole ripagare i tifosi della fiducia mostrata nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gimenez a cuore aperto: “Poter indossare questa maglia è un sogno. Adoravo guardare il Milan di Kakà e Pirlo”

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Giménez: “Milan, il sogno da bambino. Rappresentarne la maglia è un onore per me”Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'ESPN Mexico'.

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