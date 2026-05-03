L’Ausl approva i conti ’25 | Deficit ridotto a 15 milioni

L’Azienda Usl Irccs di Reggio ha approvato il bilancio consuntivo per il 2025, che mostra un deficit di circa 15 milioni di euro. Il risultato è stato comunicato in seguito alla valutazione dei conti dell’anno appena concluso. La cifra rappresenta una riduzione rispetto agli anni precedenti, secondo quanto dichiarato dall’ente. Nessun dettaglio aggiuntivo sui motivi di questa diminuzione è stato fornito nell’annuncio ufficiale.

L’Azienda Usl Irccs di Reggio ha approvato il bilancio consuntivo 2025 con un deficit di 15.082.681 milioni. "Si tratta di un dato in netto miglioramento rispetto a quello dell’anno precedente: 23,4 milioni, quasi il 40% in meno", si legge in una nota diffusa dalla stessa Asl, diretta da Davide Fornaciari. "Un risultato che pone le basi per un 2026 in pareggio, come previsto dal bilancio preventivo già approvato". Per i vertici della nostra sanità, "il risultato avrebbe potuto essere ancora migliore se il Mef avesse consentito l’iscrizione del contributo previsto dal Fondo Nazionale per la non Autosufficienza relativo all’anno 2025 tra le entrate dell’esercizio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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