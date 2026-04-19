Un rapporto illustrato in data odierna rivela un deficit di 200 milioni di euro nel bilancio dell’Ausl. Secondo quanto comunicato, grazie a fondi provenienti da enti regionali e statali, si prevede di raggiungere un pareggio di bilancio entro il 2026. La situazione finanziaria riflette l’aumento della domanda di servizi sanitari e la carenza di risorse che caratterizza il settore, con continui adeguamenti alle esigenze socio-sanitarie.

Cesena, 19 aprile 2026 – Numeri da far tremare i polsi. Come vertiginosa è l’attività sanitaria tra domanda crescente, fondi sempre insufficienti, necessità di costanti adeguamenti alle dinamiche socio-sanitarie. Nel bilancio preventivo dell’Asl Romagna per il 2026, ciò che salta all’occhio è, infatti, uno scostamento pari a 200 milioni di euro. Un disavanzo da fasciarsi la testa? No, dice, in una nota stampa la dirigenza dell’Asl. Anzi, a conti fatti (e quando saranno arrivate le copertura della Regione e del fondo sanitario nazionale) il 2026 si chiuderà con un pareggio. Insomma, non è ancora il momento di parlare di conti in rosso benché oltre alla spesa ordinaria siano sostanziosi gli investimenti e i progetti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maxi deficit di 200 milioni dell’Ausl: “Ma con fondi regionali e statali il 2026 chiuderà in pareggio”

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