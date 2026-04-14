Sanità la Regione | In tre anni deficit ridotto di 200 milioni

La Regione annuncia che in tre anni il deficit nel settore sanitario si è ridotto di 200 milioni di euro. I conti sono stati sistemati e si prevede un pareggio già nel corso di quest’anno. Inoltre, la Regione ha deciso di investire 500 milioni di euro dal proprio bilancio per sostenere il settore. Questi dati sono stati comunicati ufficialmente dall’ente regionale, che ha evidenziato un’inversione di tendenza rispetto al passato.

Conti in ordine, con un’inversione di tendenza e il pareggio atteso già quest’anno. E un investimento senza precedenti da parte della Regione: 500 milioni di euro dal proprio bilancio. Risorse che contribuiscono a portare il Fondo regionale per la non autosufficienza al livello più alto nel Paese.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Sanità, Comune in pressing sulla Regione: "I poliambulatori di via del Ridotto e via Le Chiuse devono restare aperti"L'odg approvato impegnerà il sindaco Stefano Lo Russo e la sua Giunta: la Regione Piemonte e l’Asl dovranno essere sollecitate affinché sospendano... Storie di buona sanità in Abruzzo. Il ringraziamento da parte dei familiari di un anziano paziente seguito dai dottori Antonini e Di Marco. - facebook.com facebook Ecco gli AFT, come cambia la sanità bolognese x.com