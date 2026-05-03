Una Laura Pausini letteralmente senza fiato. No, non per l'emozione, anche se a giudicare dall'affetto e l'entusiasmo del pubblico dell' Equador accorso ad ascoltare la popstar romagnola sarebbe stato più che logico. Ma per l'atmosfera, intesa come rarefazione dell'ossigeno. Scherzi della location: la mitica interprete di Solarolo, diventata celebre da ragazzina al Festival di Sanremo con La solitudine e poi partita alla conquista del mondo, raggiungendo un successo planetario e lo status di diva totale nella galassia latino-americana, da Miami a Buenos Aires, venerdì 24 aprile si è esibita nel Palazzetto dello Sport General Rumiñahui di Quito, in Ecuador appunto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Laura Pausini interrompe il concerto: "Maschera d'ossigeno"

Laura Pausini, paura al concerto in Ecuador con la costretta a indossare la maschera per l'ossigeno

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