Durante un concerto a Quito, in Ecuador, la cantante italiana ha dovuto interrompere l'esibizione per indossare una maschera per l'ossigeno. La situazione ha causato preoccupazione tra il pubblico presente, mentre l'artista ha preso una pausa per riprendere fiato. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute della cantante né sulla durata dell'interruzione. La performance è poi proseguita regolarmente.

Momenti di forte preoccupazione per Laura Pausini, che durante il suo ultimo concerto a Quito, in Ecuador, è stata costretta a fermare l'esibizione per indossare una maschera per l'ossigeno. La cosa ha naturalmente spaventato i fan, anche se la cantante ha subito cercato di tranquillizzare tutti. Il fatto si è verificato lo scorso 24 aprile. L'artista italiana, attualmente impegnata nell'Io Canto World Tour 20262027, la sua undicesima tournée mondiale, si stava esibendo a Quito, in Ecuador. Lo spettacolo si stava tenendo al Palazzetto dello Sport General Rumiñahui. Laura Pausini se presentó en Quito y, en medio del show, hizo una breve pausa para recibir oxígeno debido a la altura.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paura per Laura Pausini: costretta a indossare la maschera per l'ossigeno durante il concerto

Notizie correlate

Leggi anche: Paura per Laura Pausini: costretta a indossare la maschera per l'ossigeno

“Con la maschera per l’ossigeno’’. Paura per Laura Pausini: succede tutto durante il concertoAttimi di preoccupazione durante il concerto di Laura Pausini a Quito, in Ecuador, dove la cantante ha interrotto per qualche minuto l’esibizione per...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Laura Pausini ferma il concerto: paura sul palco, ha bisogno dell'ossigeno; Laura Pausini, paura durante il concerto in Ecuador: serve la mascherina con l'ossigeno. Cosa è successo; Laura Pausini, paura al concerto in Ecuador: la cantante costretta a indossare la maschera per l'ossigeno. Cosa è successo; Paura per Laura Pausini: costretta a indossare la maschera per l'ossigeno 2026 | GIUSTIZIA - IUSTITIA.BG 2025.

Laura Pausini malore a Quito: ossigeno sul palco durante il concertoLaura Pausini malore: momenti di paura per la cantante durante il tour in Ecuador: costretta all’ossigeno per l’altitudine di Quito, ma il pubblico ... blogdilifestyle.it

Paura per Laura Pausini: costretta a indossare la maschera per l'ossigeno durante il concertoLa cantante si stava esibendo per il pubblico di Quito, in Ecuador, quando è stata costretta a interrompere lo spettacolo. Ecco che cosa è successo ... msn.com

"Non sono più esterofila e non credo che tutto ciò che arriva dall'America sia fatto meglio, anzi in certe cose sono più bravi gli italiani" - Laura Pausini facebook

Durante la tappa del suo World Tour a Quito, in Ecuador, la nostra Laura nazionale ha dovuto fare i conti con i 2.850 metri di altitudine della città. Tra una canzone e l’altra, l'aria si è fatta sottile e la cantante ha avuto bisogno di qualche boccata d'ossigeno diret x.com