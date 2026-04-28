Laura Pausini malore improvviso durante concerto in Ecuador chiede maschera d' ossigeno sul palco e interrompe lo show - VIDEO

Durante un concerto a Quito, in Ecuador, la cantante ha avuto un malore improvviso che l’ha costretta a fermarsi sul palco per chiedere una maschera d’ossigeno. Dopo aver inalato ossigeno, ha ripreso lo spettacolo, scherzando sull’altitudine. L’evento è stato ripreso in un video che mostra la cantante mentre chiede aiuto e riprende successivamente la performance.

Laura Pausini si ferma sul palco a Quito per inalare ossigeno, poi riprende il concerto ironizzando sull'altitudine Laura Pausini ha subito un malore improvviso durante un suo concerto a Quito, in Ecuador. La cantante ha interrotto lo show per qualche minuto, chiedendo allo staff una maschera.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Laura Pausini, malore improvviso durante concerto in Ecuador, chiede maschera d'ossigeno sul palco e interrompe lo show - VIDEO Notizie correlate Laura Pausini ferma il concerto in Ecuador, poi chiede l’ossigeno sul palco: “Si può parlare con questa maschera?”Durante il concerto tenutosi a Quito, in Ecuador, Laura Pausini ha chiesto che le fosse portato l'ossigeno sul palco, per poi continuare il concerto. Laura Pausini, maschera d’ossigeno durante il concerto: perché si è fermata sul palco (VIDEO)Laura Pausini ha vissuto uno dei momenti più singolari della sua carriera durante il concerto dello scorso 24 aprile 2026 al Coliseo General... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Laura Pausini ferma il concerto: paura sul palco, ha bisogno dell'ossigeno; Laura Pausini ferma il concerto e sbotta sul palco: Voi in prima fila pagate tanto ma non cantate; Laura Pausini malore a Quito: ossigeno sul palco durante il concerto; Stop al concerto, Laura Pausini con la maschera dell’ossigeno: terrore in un istante. Laura Pausini malore a Quito: ossigeno sul palco durante il concertoLaura Pausini malore: momenti di paura per la cantante durante il tour in Ecuador: costretta all’ossigeno per l’altitudine di Quito, ma il pubblico ... blogdilifestyle.it Malore per Laura Pausini durante il concerto di Quito in Ecuador, ferma la musica e si fa portare l'ossigenoLa cantante Laura Pausini ha dovuto interrompere un'esibizione a Quito, in Ecuador, per ricorrere all’ossigeno: problema causato dall’altitudine ... virgilio.it Roshelle ha una voce pazzesca, vabbè Giorgia e Elisa lo sappiamo tutti, su Laura Pausini trovo pareri discordanti ma per me ha una bellissima voce, poi Sissi e c’è anche Gaia, bravissima. E poi c’è Elodie che sembra che balli etc però canta da paura Arisa a x.com Radio1 Rai. . Imprevisto per #LauraPausini durante il concerto a Quito, in #Ecuador. La cantante ha accusato un lieve malore, si è fermata e ha indossato una maschera per l'ossigeno che ha tenuto per diversi minuti sul palco ironizzando: "Si può parlare me - facebook.com facebook