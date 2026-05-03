Latina sempre più set a cielo aperto | ecco perché film e serie tv scelgono la provincia pontina

Negli ultimi anni, la provincia di Latina si è affermata come location privilegiata per film e serie TV, attirando molte produzioni audiovisive. Le produzioni cinematografiche, documentari e serie tv scelgono sempre più spesso questa zona per le sue caratteristiche paesaggistiche e ambientali. Questa tendenza ha portato a una crescita nel settore, con nuove iniziative volte alla valorizzazione delle location locali e alla promozione del territorio come set naturale.

Negli ultimi anni il territorio pontino sta vivendo una crescita significativa nel settore audiovisivo, tra produzioni cinematografiche, serie tv, documentari e nuove iniziative legate alla valorizzazione delle location locali. Ne abbiamo parlato con Francesco Carminati, delegato agli audiovisivi.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Second hand, ecco perché sempre più persone scelgono il vintageComprare un capo d'abbigliamento usato, fino a qualche anno fa, era una scelta di nicchia, mentre oggi è diventata una tendenza molto più diffusa. Sempre più turisti scelgono la provincia di SondrioSi è tenuta questa mattina, nella sala del Consiglio della Provincia di Sondrio, la conferenza stampa di presentazione dei dati sul turismo in...