L’Atalanta Under 23 perde con la Casertana | l’avventura ai playoff è già terminata

L'Atalanta Under 23 ha concluso la sua esperienza nei playoff di Serie C dopo la sconfitta di 1-0 contro la Casertana nel primo turno. La partita si è giocata in modo secco, senza prolungamenti o ritorni, determinando l'eliminazione immediata della squadra nerazzurra. La sfida si è disputata in un unico incontro, segnando la fine del cammino in questa fase del torneo.

L’avventura dell’ Atalanta Under 23 ai playoff di Serie C si è chiusa dopo soli novanta minuti: i nerazzurri, infatti, hanno perso 1-0 contro la Casertana la gara secca valevole per il primo turno. Il match disputato allo Stadio ‘Pinto’ di Caserta ha infatti premiato i padroni di casa, capaci di trovare il gol risolutore a dodici minuti dal termine del match. Va detto, però, che ai campani sarebbe bastato anche il pareggio visto il miglior piazzamento in regular season rispetto all’Under 23 nerazzurra che, dunque, vede calare ufficialmente il sipario sulla sua stagione. I nerazzurri approcciano in maniera positiva e per due volte vanno vicino al gol con Levak, in entrambi i casi di testa: fuori bersaglio il primo tentativo, respinto da De Lucia il secondo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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