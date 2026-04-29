Domenica il primo turno in casa della Casertana Atalanta U23 ai playoff con tanti sotto età

Domenica si gioca il primo turno in casa per la Casertana. L’Atalanta U23, nel suo terzo anno di attività, ha ottenuto la salvezza anticipata con tre vittorie su tre partite e, all’ultima giornata, si è qualificata ai playoff. La squadra presenta molti giocatori giovani under 23, confermando un trend di questa stagione.

Tre su tre. Al terzo anno della sua storia l’ Atalanta U23 ha conquistato la salvezza in anticipo e all’ultima giornata l’accesso ai playoff, i due obiettivi stagionali. Il secondo non era scontato per una formazione che traslocava dal girone A al più competitivo girone C, andando a sfidare grandi club con recenti trascorsi in A (Benevento, Catania, Crotone, Salernitana), giocando in stadi caldi, il tutto con un organico ancora più ringiovanito. Di fatto la “baby Dea“ ha giocato prevalentemente con una Under 21 composta da un blocco di 2005 e 2006, innestata da quattro ragazzi nati tra il ‘99 (Bergonzi), il 2001 (Cortinovis e Ghislandi) e il 2002 (Panada), aggregando anche diversi Primavera di fatto titolari come Navarro e Idele (2007) oltre a Steffanoni (2008).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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