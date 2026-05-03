L’Atalanta non sa più vincere | una squadra scarica che Palladino non riesce a rianimare

L’Atalanta ha concluso la partita contro il Genoa senza riuscire a ottenere la vittoria, terminando con un pareggio senza reti. La squadra sembra attraversare un momento di difficoltà, con risultati che non arrivano e un'assenza di segnali di ripresa. La gara si è svolta a Bergamo, senza che nessuna delle due squadre riuscisse a segnare, lasciando intatte le rispettive posizioni in classifica.

Bergamo. L’Atalanta non sa più vincere e anche il Genoa esce indenne da Bergamo. leggi anche. 35ª giornata serie a L’Atalanta non si sblocca: contro il Genoa pari senza reti. Contro i rossoblu mister Palladino opta per la doppia punta schierando sia Krstovic che Scamacca con il chiaro obiettivo di stanare la difesa avversaria. Il primo tempo è abbastanza soporifero, la formazione nerazzurra ci mette anche una certa voglia ma occasioni da rete non se ne vedono e il pubblico non riesce a divertirsi. L’intensità c’è ma le manovre atalantine vanno costantemente a sbattere contro il muro avversario. Il Genoa non sta a guardare con i suoi attaccanti che si muovono moltissimo, ma sono anch’essi piuttosto imprecisi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Mazzitelli sicuro: «L’Atalanta è una squadra che gioca per l’Europa, con Palladino ha tenuto un bel passo. Sarà una gara molto complicata»Pio Esposito Inter, parla l’agente: «Credo che la volontà del ragazzo e del club sia quella di stare insieme per i prossimi 10 anni» Palestra...

Palladino: "L'Atalanta sa rialzarsi. Mi aspetto una partita di orgoglio, anche per i tifosi"Raffaele Palladino vive le ore che lo separano dalla gara di ritorno con il Bayern Monaco con un doppio pensiero.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: L'Atalanta non sa più vincere: la traversa nega il gol a Raspadori; Atalanta-Genoa 0-0: Palladino non sa più vincere, solo un pari in casa contro De Rossi; Serie A: l’Atalanta non sa più vincere; L’Atalanta non sa più vincere, il Genoa resiste: la cronaca e le pagelle della dea.

L’Atalanta non sa più vincere: una squadra scarica che Palladino non riesce a rianimareLa sensazione è che la stagione sia già terminata e i mugugni finali per uno 0-0 che non serve a niente sono emblematici ... bergamonews.it

Atalanta-Genoa 0-0: Palladino non sa più vincere, solo un pari in casa contro De RossiL’Atalanta non riesce più a vincere. Spreca tanto e fa 0-0 contro il Genoa a Bergamo. La Dea è settima con 55 punti, mentre i Grifoni – già salvi – salgono a 40. Alla squadra di Raffaele Palladino – l ... corriere.it

L'Eco di Bergamo. . Cronache nerazzurre: all'Atalanta in queste ultime partite manca un po' di motivazione Si fanno già piani per l'anno prossimo Ecco il commento post partita di Elisa Cucchi e Matteo De Sanctis. Segui tutte le notizie sull'Atalanta su - facebook.com facebook

Come aveva calciato Jack Raspadori Le speranze di vittoria dell'Atalanta si infrangono contro la traversa #AtalantaGenoa #SerieAEnilive #DAZN x.com