Mazzitelli ha commentato la situazione della sua squadra, affermando che l’Atalanta punta a qualificarsi per le competizioni europee e che sotto la guida di Palladino ha mantenuto un buon ritmo di gioco. Ha inoltre sottolineato che l’incontro in programma sarà molto difficile, senza fornire ulteriori dettagli o opinioni personali. La dichiarazione si concentra sulla competitività e le ambizioni della squadra bergamasca in vista delle prossime sfide.

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© Calcionews24.com - Mazzitelli sicuro: «L’Atalanta è una squadra che gioca per l’Europa, con Palladino ha tenuto un bel passo. Sarà una gara molto complicata»

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