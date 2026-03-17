Il tecnico dell'Atalanta ha dichiarato che la squadra sa reagire dopo la sconfitta per 6-1 contro il Bayern all'andata. Ha aggiunto che si aspetta una partita di determinazione, anche per soddisfare i tifosi. La squadra si prepara per il ritorno della sfida, cercando di mostrare carattere e di rispondere alle difficoltà recenti.

Raffaele Palladino vive le ore che lo separano dalla gara di ritorno con il Bayern Monaco con un doppio pensiero. Fare bene contro i bavaresi per lenire le ammaccature dell’andata (ko 1-6) e organizzare le rotazioni in maniera da formare una formazione competitiva pensando anche al campionato (domenica, alle 15, a Bergamo arriva il Verona). “Mi aspetto una partita di orgoglio, ci confrontiamo contro una squadra fortissima, vogliamo dimostrare che i sei gol sono stati tanti, cercheremo di essere più competitivi possibili” – ha spiegato in conferenza -. Cercheremo di fare una prestazione degna. Dalle sconfitte nello sport si può imparare sempre però. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Palladino: "L'Atalanta sa rialzarsi. Mi aspetto una partita di orgoglio, anche per i tifosi"

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