Milan Juve i pullman delle due squadre sono arrivati a San Siro | FOTO e VIDEO del pre-partita

I pullman di Milan e Juventus sono giunti allo stadio San Siro, segnando l'inizio delle operazioni di pre-partita. La partita, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A, si avvicina con le due squadre ormai arrivate all'ingresso dello stadio. Sono stati condivisi sui social diversi scatti e video che mostrano i mezzi al loro arrivo, mentre i tifosi si preparano ad assistere all'incontro.

di Marco Baridon Milan Juve i pullman delle squadre sono arrivati allo stadio: sempre meno all’inizio della gara valevole per la trentaquattresimo giornata di Serie A. (inviato a San Siro) – L’attesa è finita: a San Siro è tutto pronto per il fischio d’inizio di Milan-Juventus, una sfida che profuma di spareggio e che potrebbe rivelarsi lo spartiacque definitivo per la qualificazione alla prossima Champions League. I pullman delle due formazioni hanno varcato i cancelli del Meazza in un clima di estrema trepidazione, circondati da una cornice di pubblico imponente. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La #Juventus è arrivata a San Siro???? #?? #MilanJuve? @BaridonMarco pic.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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