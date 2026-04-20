La settimana più amaranto dell' anno | l' Arezzo a una partita dalla serie B
L’Arezzo si avvicina alla promozione in serie B dopo aver ottenuto una vittoria netta a Pineto. La squadra è a una sola partita dalla conquista della categoria superiore, grazie anche alle prestazioni di un giocatore chiave che ha guidato il risultato. La partita si è conclusa con un punteggio importante, portando i toscani a un passo dal traguardo finale.
PINETO AMARANTO – Preso per mano da un monumentale Ionita, l’Arezzo ha vinto a Pineto con punteggio largo, portandosi a 90 minuti dalla serie B. Invasione amaranto (lungo il litorale e poi al Pavone-Mariani) festosa e tracimante: dentro lo stadio gente con ogni tipo di biglietto, proveniente dai.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Notizie correlate
Arezzo nello stadio della prima serie B. Una notte amaranto per sognare a sessant’anni dalla festa di Carpidi Luca Amorosi L’unica vittoria dell’ a Carpi è quella del 15 maggio 1966 che valse la prima storica promozione in serie B.
La Spal? Non può più sbagliare una partita: "Per noi del Cava Ronco è la gara dell’anno"Ostacolo Cava Ronco sulla strada della Spal, che domenica prossima a Forlì non può permettersi ulteriori passi falsi.
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Arezzo, la settimana più lunga. Il match point per la B tra ansia e scaramanzia; Un’intera città si tinge di amaranto; Pineto-Arezzo, match point amaranto: sabato si gioca per la promozione; Arezzo, appuntamento con il destino. E’ il momento della verità, senza alibi né paure.
Arezzo, la settimana più lunga. Il match point per la B tra ansia e scaramanziaDopo 19 anni dall’ultima volta l’Arezzo può tornare nel calcio che conta. La città vive con il fiato sospeso l’attesa della partita contro la Torres ... msn.com
Arezzo, l'urlo di battaglia di Cristian Bucchi: Contro il Pineto dobbiamo vincere tutti i contrasti e tutti i duelliQuesto campionato vogliamo vincerlo sul campo. Ha chiaro in mente Cristian Bucchi, allenatore dell' Arezzo, cosa vuole dalla sua squadra: sei punti nelle prossime due gare. Per festeggiare la Serie ... corrierediarezzo.it
ArezzoTv. . Obiettivo 81 Speciale Elezioni In studio Vincenzo Ceccarelli, candidato Sindaco di Alleanza Progressista facebook
L'Arezzo a Pineto tra estasi e tormento. In ballo c'è un pezzo di serie B x.com