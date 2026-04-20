La settimana più amaranto dell' anno | l' Arezzo a una partita dalla serie B

L’Arezzo si avvicina alla promozione in serie B dopo aver ottenuto una vittoria netta a Pineto. La squadra è a una sola partita dalla conquista della categoria superiore, grazie anche alle prestazioni di un giocatore chiave che ha guidato il risultato. La partita si è conclusa con un punteggio importante, portando i toscani a un passo dal traguardo finale.