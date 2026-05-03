L' arbitro fischia la fine di Inter-Parma e in piazza Duomo esplode la gioia

Dopo la conclusione della partita tra Inter e Parma, i tifosi nerazzurri si sono radunati in piazza Duomo per festeggiare il 21esimo scudetto. Tra fumogeni, cori e bandiere, la folla ha espresso la sua gioia sotto lo sguardo della Madonnina. La scena è stata documentata da un video pubblicato dall’agenzia FasaniAnsa. La festa si è svolta senza incidenti e ha coinvolto molti appassionati.

Fumogeni, cori, bandiere e tanta tanta gioia: la festa dei tifosi nerazzurri sotto lo sguardo della Madonnina per il 21esimo scudetto (video FasaniAnsa).🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L'arbitro fischia la fine di Inter-Parma e in piazza Duomo esplode la gioia Notizie correlate Inter-Parma, piazza Duomo si riempie di tifosi pronti a festeggiareQuando mancano 30 minuti alla fine della partita che vale lo scudetto, all'ombra della Madonnina di radunano già decine e decine di tifosi che... Gli iraniani di Parma in piazza Duomo per festeggiare la morte di KhameneiSabato sera in piazza Garibaldi, a Parma, un centinaio di persone hanno cantato e ballato portando in trionfo bandiere dell'Iran. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Quali sono le partite dell'indagine sulla frode sportiva degli arbitri: Udinese-Parma e Inter-Verona. I dialoghi in sala Var; Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: sotto la lente anche Udinese-Parma e due partite dell'Inter; Rocchi, le accuse dei pm: designati arbitri graditi all'Inter; Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni. Inter-Parma: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeI nerazzurri ricevono i Ducali di Cuesta all'incontro valido per la 35ª giornata di campionato. In palio per Chivu, 1 punto per festeggiare il 21º scudetto ... tuttosport.com Inter-Parma 2-0, crociati a testa alta nella festa scudetto nerazzurraFesta nerazzurra annunciata, festa nerazzurra è stata. A San Siro il Parma, però, non è rimasto a guardare: ha contenuto con ordine e provato a colpire in ripartenza, facendo la loro partita tra i dec ... gazzettadiparma.it Il gol di Mkhitaryan commentato da Francesco Repice in Inter - Parma. #seriea #interparma #francescorepice #repice - facebook.com facebook O Inter vence o Scudetto #sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #Inter #Parma x.com