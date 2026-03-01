Gli iraniani di Parma in piazza Duomo per festeggiare la morte di Khamenei

Sabato sera a Parma, circa un centinaio di iraniani si sono riuniti in piazza Garibaldi, cantando e ballando mentre sventolavano bandiere dell'Iran. La manifestazione si è svolta in piazza Duomo, dove i partecipanti hanno celebrato la morte di Khamenei. Nessuna altra attività o intervento è stato segnalato durante l'evento.

Sabato sera in piazza Garibaldi, a Parma, un centinaio di persone hanno cantato e ballato portando in trionfo bandiere dell'Iran. È scattata la festa per la morte della guida suprema iraniana, Ali Khamenei. Il dittatore più longevo dell'era moderna è stato ucciso dalle bombe statunitensi e.

Iran, in Australia gli iraniani festeggiano la morte di KhameneiGli australiani iraniani hanno festeggiato domenica in Australia quando è emersa la notizia che il leader supremo iraniano, l’Ayatollah Ali Khamenei,...

“È il giorno più bello della nostra vita”. Gli iraniani nelle piazze italiane festeggiano la morte di KhameneiMentre la sinistra italiana ha assunto una postura quanto meno inopportuna sull’evoluzione del conflitto mediorientale, schierandosi contro Usa,...

Gli iraniani di Parma in piazza Duomo per festeggiare la morte di KhameneiSabato sera in piazza Garibaldi, a Parma, un centinaio di persone hanno cantato e ballato portando in trionfo bandiere dell'Iran. È scattata la festa per la morte della guida suprema iraniana, Ali ... parmatoday.it

Gli iraniani sospesi tra la felicità per la morte del dittatore e la paura per i famigliariFeste spontanee alla notizia dell'uccisione di Khamenei, ma anche la paura di una situazione irrisolta. Allerta per gli obiettivi sensibili ... rainews.it

