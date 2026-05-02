A distanza di 18 anni dall'aggressione avvenuta a Porta Leoni, si ricorda ancora il caso di Nicola Tommasoli. L’incidente si verificò tra i vicoli di questa zona, coinvolgendo cinque persone accusate di aver preso parte a un pestaggio di natura ideologica. Le autorità hanno condotto indagini per identificare i responsabili e ricostruire gli eventi che portarono all’aggressione.

? Cosa scoprirai Cosa scatenò l'aggressione brutale tra i vicoli di Porta Leoni?. Chi erano i cinque responsabili del pestaggio ideologico?. Perché la sentenza per omicidio preterintenzionale ha chiuso il caso?. Come ha cambiato il rapporto tra sicurezza e politica la tragedia?.? In Breve Aggressione compiuta da cinque individui appartenenti ad ambienti neofascisti dell'estrema destra locale.. Sentenza del tribunale ha riconosciuto i colpevoli del pestaggio per omicidio preterintenzionale.. La vittima di 29 anni è deceduta in ospedale pochi giorni dopo l'attacco.. La lapide commemorativa si trova in Corticella Leoni nei pressi di Porta Leoni..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, 18 anni dopo: il ricordo di Nicola Tommasoli a Porta Leoni

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