Posizioni economiche ATA concluso il monitoraggio sugli assenti | a breve le date delle prove suppletive poi le graduatorie

Gli Uffici scolastici regionali hanno terminato il monitoraggio dei candidati assenti alle prove per le nuove posizioni economiche ATA, svolte tra il 23 e il 27 febbraio 2026. A breve saranno comunicate le date delle prove suppletive, seguite dalla pubblicazione delle graduatorie. Le verifiche hanno riguardato la presenza dei partecipanti durante le sessioni di esame.

Gli Uffici scolastici regionali hanno concluso il monitoraggio dei candidati assenti alle prove per l'attribuzione delle nuove posizioni economiche ATA, svolte dal 23 al 27 febbraio 2026. A comunicarlo è Alberico Sorrentino del Dipartimento Condir di Anief. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it