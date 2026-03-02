Il lago di bauxite è tornato fruibile | vertice dei proprietari tra dubbi e contenziosi

Il lago di bauxite è di nuovo accessibile dopo che il vertice dei proprietari ha confermato l’apertura del Laghetto dell’ex Miniera di Bauxite. Tuttavia, non sono ancora definiti i dettagli riguardanti l’organizzazione dell’ingresso nei prossimi giorni, mentre sullo sfondo si registrano alcune divergenze tra i proprietari e questioni legali in corso.

ll Laghetto dell’ex Miniera di Bauxite ora ha un accesso garantito, ma la situazione di come sarà organizzato l’ingresso nell’immediato futuro non è ancora chiara. Dopo la riunione presso il Comune di Otranto, si è risolto il divieto di accesso all’area, il passaggio pedonale sarà, infatti, garantito dai proprietari. E di fatti ieri, domenica di sole, in molti si sono recati nella zona, attraverso i sentieri non battuti. I divieti ci sono, i cartelli sono rimasti lì. Ma non c’è sbarramento per gli escursionisti e per coloro che, scarpette da trekking e tuta, hanno voluto godersi il paesaggio. Tuttavia, proprio in questi giorni, in maniera autonoma e senza la partecipazione dell’Ente comunale, i proprietari hanno indetto una riunione tra tutti coloro che hanno i terreni intorno al Laghetto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

