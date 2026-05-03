Lando Norris | Giù il cappello per Antonelli non avevo il passo per poterlo sorpassare

Lando Norris si è classificato secondo nel Gran Premio di Miami, quarta gara del campionato 2026 di Formula 1, disputata sul circuito di Miami International Autodrome. Durante la corsa, Norris ha riconosciuto la prestazione di Antonelli, affermando che non aveva il passo per superarlo. La gara si è conclusa con Norris in seconda posizione, alle spalle del vincitore della corsa.

Lando Norris non ha potuto fare altro che accontentarsi della seconda posizione al GP di Miami, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 appena andato in archivio presso il Miami International Autodrome. Prestazione solida per il detentore del titolo, costretto a cedere il passo ad un semplicemente inarrestabile Andrea Kimi Antonelli. Pur provando più volte ad impensierire il giovane emiliano in forza alla Mercedes, il britannico del Team Papaya è arrivato al traguardo con un gap di 3.264 precedendo il compagno di squadra Oscar Piastri, quarto davanti a George Russell (Mercedes) e Max Verstappen (Red Bull). Una volta arrivato al...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lando Norris: “Giù il cappello per Antonelli, non avevo il passo per poterlo sorpassare” Notizie correlate F1, Lando Norris realistico: “È chiaro che siamo un passo indietro”Andrea Kimi Antonelli ha da poche ora firmato la pole position nelle qualifiche del Gran Premio della Cina 2026, secondo appuntamento del Mondiale,... Leggi anche: Lando Norris vince la Sprint Race a Miami, doppietta McLaren: terzo Leclerc, penalità per Antonelli Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Norris ferma le Mercedes e si prende la pole della sprint di Miami; Formula 1, Norris vince la Sprint di Miami. Mercedes giù dal podio; Doppietta McLaren nella Sprint a Miami, Leclerc insegue. Mercedes giù dal podio; FORMULA 1, Sprint Miami: Norris guida la doppietta McLaren, Leclerc sul podio. Antonelli penalizzato. F1, Lando Norris: Giù il cappello per Antonelli, non avevo il passo per poterlo sorpassareLando Norris non ha potuto fare altro che accontentarsi della seconda posizione al GP di Miami, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 appena ... oasport.it Lando Norris: Siamo nella posizione che meritiamo, questa è la realtàÈ Andrea Kimi Antonelli il poleman del Gran Premio di Miami 2026, quarto appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito americano, l'italiano ha disputato una ... oasport.it , take a bow! Il pilota italiano della Mercedes vince a Miami e conquista la terza vittoria consecutiva in stagione, chiudendo davanti alle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri! Di nuovo congratulazioni, Kimi! #F1 x.com Terza vittoria di fila per Kimi Antonelli che trionfa nel Gp di Miami, dopo i successi in Cina e Giappone. Il pilota emiliano della Mercedes, sempre più leader del mondiale, si impone davanti alle McLaren dell'inglese Lando Norris e dell'australiano Oscar Piastri. - facebook.com facebook