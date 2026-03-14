F1 Lando Norris realistico | È chiaro che siamo un passo indietro

Lando Norris ha dichiarato che la squadra si trova chiaramente in una posizione inferiore rispetto agli altri, riconoscendo la realtà dei risultati finora ottenuti. Nel frattempo, Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la pole position nelle qualifiche del Gran Premio della Cina 2026, diventando il primo nella storia della Formula 1 a raggiungere tale risultato in questa gara.

Andrea Kimi Antonelli ha da poche ora firmato la pole position nelle qualifiche del Gran Premio della Cina 2026, secondo appuntamento del Mondiale, entrando nella storia della F1. Il bolognese infatti è il pole man più giovane della storia con i suoi 19 anni e riporta l’Italia sulla casella numero uno a distanza di 17 anni, l’ultima volta fu di Giancarlo Fisichella a Spa. Crono di 1:32.064 per l’italiano che si mette alle spalle il suo compagno di squadra George Russell di 222 millesimi. La Mercedes ribadisce quindi la sua forza ed è pronta a recitare un ruolo da protagonista in gara. Bene anche la Ferrari che occupa la seconda fila con Lewis Hamilton davanti a Charles Leclerc. 🔗 Leggi su Oasport.it

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