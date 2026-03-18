In America, il prezzo del petrolio supera i 5 dollari al gallone, un record che si verifica per la seconda volta. Nel frattempo, un dirigente statunitense annuncia che la guerra potrebbe concludersi in due o tre giorni. Trump ha rivolto un appello alla pazienza degli americani, mentre il prezzo del diesel si attesta a 3,79 dollari per 3,79 litri.

«La guerra sarà in gran parte finita in due o tre giorni». L’ultimo appello di Trump alla pazienza degli americani arriva mentre un gallone di diesel (3,79 litri, ndr) è arrivato a costare in media almeno 5 dollari negli Stati Uniti. È la seconda volta che succede in America. E il precedente risale al 2022, l’anno dell’inizio del conflitto in Ucraina. Nel New England si arriva a 5,2 dollari. In California (dove però pesano le tasse) anche a 6,2 dollari. E questo vuol dire per i cittadini americani pagare almeno il 40% in più per un pieno rispetto alla vigilia dell’attacco in Iran. Un conto salato che si aggiunge a quello della benzina: il prezzo medio di un gallone di benzina negli Stati Uniti è ora di 3,79 dollari, con un aumento che sfiora il 30% (+27,5%) dall’inizio della guerra. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Caro petrolio, in usa un gallone a oltre 5 dollari. È la seconda volta che succede in America

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