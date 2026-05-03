Lamborghini 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

A maggio 2026, Lamborghini ha annunciato il completamento della transizione ai sistemi ibridi con il lancio della Temerario V8 biturbo, dotata di tre motori elettrici e una potenza complessiva di 920 cavalli. La casa automobilistica ha presentato anche altri modelli, con prezzi variabili a seconda delle versioni e delle configurazioni, offrendo una gamma che combina prestazioni elevate e tecnologia avanzata.

Aggiornato 3 maggio 2026: Lamborghini ha completato la transizione ibrida con la nuova Temerario V8 biturbo + 3 motori elettrici da 920 CV (317.222€), erede della Huracán. Il Revuelto V12 PHEV 1015 CV resta l’ammiraglia (517.255€), mentre la Urus SE PHEV 800 CV ridefinisce il super-SUV elettrificato. Tutte le Lamborghini 2026 sono ibride. Lamborghini è il marchio supercar di Sant’Agata Bolognese, fondato da Ferruccio Lamborghini nel 1963 come risposta al dominio Ferrari. Dal 1998 è parte del gruppo Volkswagen-Audi. La gamma 2026 si articola su tre modelli, tutti ibridi: Temerario (V8 biturbo, erede Huracán), Revuelto (V12 atmosferico, erede Aventador) e Urus (V8 biturbo, super-SUV).🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it 2026 Lamborghini Urus - New Project by Larte Design Notizie correlate Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere? Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Salone di Pechino 2026: tutti i marchi e le auto protagoniste; Lamborghini Urus SE Tettonero Capsule: nuova edizione limitata; Lamborghini Essenza SCV12, quattro tappe nel calendario 2026; Lamborghini Arena 2026, a Imola il brand diventa show. Lamborghini Arena 2026 Imola: partner, esperienze e village da vivereLamborghini Arena 2026: i partner accendono il weekend di Imola tra innovazione, lusso ed esperienze immersive Imola si prepara a vivere un weekend ad alto tasso di adrenalina e lifestyle. Con l’arriv ... msn.com Automobili Lamborghini, Fermín Soneira nominato Chief Technical OfficerAutomobili Lamborghini ha comunicato un cambio alla guida della direzione ricerca e sviluppo e del motorsport con la nomina di Fermín Soneira, che attualmente ricopre il ruolo di Ceo di Audi e SAIC Co ... ansa.it "Me ne sono fregata. Per la gente prima ero grassa, adesso troppo magra. Sto bene." Da qualche tempo ormai il cambiamento di Elettra Lamborghini è visibile a tutti. La cantante è fiera di quello che è oggi e spiega come è dimagrita facebook Elettra Lamborghini: “Io sono casta, io sono devota al mio pisellone. Sono così contenta che non lo cambierei per nessuno al mondo” #Belve x.com