Allarme stalle in Puglia | prezzi fuori controllo la crisi in Iran ' svuota' i portafogli degli allevatori

In Puglia, Coldiretti ha segnalato un aumento dei costi di produzione che può arrivare fino al 25%, a causa della crisi in Iran. La situazione sta incidendo sulle stalle della regione, con prezzi di alimenti e materiali che diventano sempre più elevati. La crisi internazionale ha portato a un incremento dei costi, creando difficoltà per gli allevatori locali.

Il conflitto in Medio Oriente è entrato prepotentemente nelle stalle pugliesi. L'allarme, lanciato da Coldiretti Puglia, si concentra sull'instabilità internazionale che sta facendo schizzare i costi di produzione fino ad aumenti del 25%, mettendo a rischio il futuro del latte e dei formaggi ‘Made in Puglia’. L'agroalimentare regionale è un settore che consuma oltre il 10% del fabbisogno energetico totale della Puglia. I numeri della crisi sono impressionanti: nell'ambito dell'utilizzo dei carburanti, un aumento di soli 30 centesimi al litro si traduce in un buco da 25 milioni di euro per le aziende agricole. I rincari record del 40%, registrati per il gasolio agricolo, pesano su ogni singola lavorazione nei campi. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Iran, la guerra svuota i portafogli degli italiani: fino a 800 euro in più a famiglia. Ecco tutti i rincariCarburanti, bollette, spesa e mutui: il conflitto in Medio Oriente fa salire prezzi ed energia. Alpaa sulla crisi del latte: "Commissione Ue si attivi per salvare le stalle della Puglia"Riceviamo e pubblichiamo una nota di Alpaa (Associazione lavoratori produttori agroalimentari ambientali) Puglia, a firma del presidente Antonio... Altri aggiornamenti su Allarme stalle Crisi Iran, in Puglia aumentano i costi delle stalle. Coldiretti chiede interventi immediatiL’incremento dei costi dei mangimi – spiega Coldiretti Puglia - collegato alla crescita dei prezzi di materie prime come soia (+30%), polpe di barbabietola (+16%) e mais che sta lievitando ... leccesette.it Export agroalimentare in Puglia, allarme Coldiretti: a rischio 500 milioni verso il Medio OrienteExport agroalimentare Puglia a rischio: Coldiretti lancia l’allarme su 500 milioni e rincari per rotte verso il Medio Oriente. pugliapress.org