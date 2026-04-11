Gli esperti hanno segnalato il primo caso di virus marino trasmesso all’uomo, che ha portato alla perdita della vista. La notizia, diffusa da un medico, ha acceso l’attenzione sulla possibilità che le malattie provenienti dagli oceani possano rappresentare una nuova minaccia per la salute umana. La scoperta apre un dibattito sulla diffusione di agenti infettivi provenienti dal mare e sui rischi associati all’incontro tra uomo e ambiente marino.

Il caso segnalato da Bassetti apre un nuovo fronte sulle malattie infettive: “Gli oceani sono la nuova frontiera”. Per la prima volta un virus marino sarebbe passato all’uomo. Una notizia che arriva dal mondo scientifico e che sta rapidamente facendo il giro del web, sollevando interrogativi importanti sul futuro delle malattie infettive. A lanciare l’allarme è l’infettivologo Matteo Bassetti, che ha commentato uno studio pubblicato su Nature Microbiology. Secondo quanto riportato, il virus avrebbe provocato una grave infezione oculare, portando addirittura alla perdita della vista in un paziente. Fonte: https:www.ansa.itcanalesaluteebenesserenotiziesanita20260410bassetti-per-prima-volta-un-virus-marino-e-passato-alluomo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Virus marino passa all’uomo: allarme degli esperti dopo il primo caso con perdita della vista

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Bassetti: "Per la prima volta un virus marino è passato all'uomo. Una persona ha perso la vista. Ha fatto il salto di specie, causando una grave infezione oculare" #ANSA - facebook.com facebook

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