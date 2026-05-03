L'albo d'oro del torneo 1000 di Madrid | record di vittorie per Rafa Nadal

Rafael Nadal ha stabilito un record di vittorie nel torneo 1000 di Madrid, diventando il giocatore con più successi in questa competizione. Tra gli altri tennisti con più di una vittoria ci sono Novak Djokovic, Roger Federer e Carlos Alcaraz. La competizione si svolge ogni anno sulla terra rossa e vede la partecipazione di alcuni dei migliori giocatori del circuito ATP.