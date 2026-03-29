L'albo d'oro del Miami Open | Agassi e Djokovic hanno il record di vittorie Sinner a caccia del bis

Allo stato attuale, Andre Agassi e Novak Djokovic sono i tennisti con il maggior numero di vittorie al Miami Open. Jannik Sinner ha conquistato il titolo in passato, diventando il primo italiano a trionfare in questa manifestazione, e ora si prepara a tentare un secondo successo.

Andre Agassi e Novak Djokovic detengono il record di successi al Miami Open. Jannik Sinner è stato il primo italiano a vincere Miami ed ha la chance di fare il bis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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A Miami piove ma Sinner si scalda comunque sotto la pioggia. #MiamiOpen x.com

La finale tra Sinner e Lehecka è in programma alle ore 21 di oggi al Miami Open. Ma a Miami incombe la pioggia, che potrebbe complicare i piani di Jannik e del suo avversario, alla prima finale importante della carriera: https://fanpa.ge/UjLcg - facebook.com facebook