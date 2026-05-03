Lago Dirillo magenta | allarme alghe e stop all’irrigazione dei campi

Il lago Dirillo si è colorato di magenta a causa di una proliferazione di alghe. Questa situazione ha portato alla sospensione dell’irrigazione dei campi agricoli nella zona, decisa dal Consorzio locale. La colorazione insolita del bacino potrebbe influenzare le attività di canottaggio e cicloturismo che si svolgono nelle sue vicinanze. Restano in corso le verifiche per determinare le cause di questa crescita algale e le eventuali soluzioni.

? Cosa scoprirai Come influenzerà questa colorazione i progetti di canottaggio e cicloturismo?. Perché l'irrigazione degli ortaggi è stata bloccata dal Consorzio?. Quali rischi comporta la diffusione rapida di queste alghe rosse?. Chi deciderà se vietare la pesca nel lago dopo i test?.? In Breve Fenomeno iniziato a metà febbraio con progressione rapida su tutta la superficie lacustre.. Consorzio di Bonifica vieta irrigazione aerosol per ortaggi ma permette goccia per agrumeti.. Progetto turistico prevede 500mila euro per area attrezzata e attracco canoe.. Arpa Sicilia effettua test scientifici per valutare eventuale divieto di pesca locale.....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lago Dirillo magenta: allarme alghe e stop all’irrigazione dei campi Notizie correlate Manca il 37% dell'acqua: la Lombardia chiede di "ritardare" l'irrigazione dei campiIn Lombardia manca il 37 per cento dell’acqua che solitamente è disponibile in questo periodo dell’anno. Licodia Eubea: un pomeriggio dedicato alla tutela dell’ambiente sulle sponde del lago DirilloRe-Gen è una giovane associazione nata dall’iniziativa di un gruppo di ragazzi del territorio, uniti dalla volontà di contribuire attivamente alla... Altri aggiornamenti Si parla di: Licodia Eubea: il lago Dirillo si tinge di rosso. Il Lago Dirillo cambia colore: acque rosse tra i Monti IbleiIl Lago Dirillo si colora di rosso magenta: ecco il motivo di uno spettacolare fenomeno naturale nel Catanese. siviaggia.it Lago Dirillo si tinge di rosso magenta: le acque cambiano colore in SiciliaLe acque del Lago Dirillo diventano rosso magenta. Scopri le cause naturali e le immagini del fenomeno nel bacino artificiale vicino a Licodia Eubea ... quotidianodiragusa.it