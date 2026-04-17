Una rapina si è verificata questa mattina in una banca del quartiere Vomero. Secondo quanto riferito dai testimoni, i due uomini coinvolti sono napoletani e si sono comportati in modo gentile durante l’azione, senza mostrare segni di violenza o aggressività. I banditi sono fuggiti immediatamente dopo aver portato a termine il colpo, lasciando dietro di sé un clima di sorpresa tra gli impiegati e i clienti presenti.

«No, non erano aggressivi. Non era come si vede in alcuni film. Evidentemente sicuri di sì, contando sulla nostra paura». Così uno degli ostaggi della rapina di ieri in banca a Napoli descrive i banditi che sono entrati in azione nella Credit Agricole. «Quando sono entrati ci hanno prima intimato di salire sopra, poi ci hanno fatto scendere e lì abbiamo atteso. Hanno detto di lasciare i cellulari, lo hanno fatto quasi tutti. Poi, non li abbiamo più visti». I banditi in quel momento si erano trasferiti nel caveau dove ci sono le cassette di sicurezza mentre a un certo punto l'apertura di un varco ha consentito agli ostaggi di allontanarsi.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Rapina in banca al Vomero, chi sono i ladri in fuga: «Tutti napoletani, sono stati gentili e non aggressivi»

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