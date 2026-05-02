Durante un'operazione condotta nella città di Brescia, le forze dell’ordine hanno revocato 214 permessi di soggiorno e espulso 18 persone. I controlli si sono concentrati nei quartieri storici, dove sono stati individuati permessi di soggiorno irregolari attraverso verifiche documentali e banche dati. Durante l’intervento sono stati arrestati alcuni individui coinvolti in attività illecite, senza specificare i loro nomi o reati.

? Cosa scoprirai Chi sono i criminali arrestati durante i controlli nei borghi?. Come sono stati individuati i 214 permessi di soggiorno irregolari?. Dove verranno trasferiti i soggetti destinati al rimpatrio immediato?. Perché 29 persone devono lasciare l'Italia entro soli sette giorni?.? In Breve 29 irregolari senza precedenti devono lasciare l'Italia entro 7 giorni.. 214 soggetti con permessi revocati hanno 14 giorni per l'allontanamento.. Rimpatri gestiti tramite aeroporti di Malpensa, Orio al Serio e Verona.. Soggetti in attesa di rimpatrio trasferiti a Milano Corelli e Gradisca d'Isonzo.. Il Questore Paolo Sartori ha coordinato un’operazione di sicurezza straordinaria che ha portato all’espulsione di 18 cittadini stranieri irregolari e alla revoca di ben 214 permessi di soggiorno tra Brescia e i comuni della provincia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brescia, blitz contro l’illegalità: 214 permessi revocati e 18 espulsi

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