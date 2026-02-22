Fuorionda Rai Evitiamo l'israeliano Rossi | Fatto grave procedimento disciplinare per i responsabili

Il commento di Rossi sulla frase “Evitiamo l’israeliano” ha provocato una forte reazione, portando alla decisione di avviare un procedimento disciplinare. La Rai ha confermato di aver avviato un’istruttoria per chiarire i fatti e individuare eventuali responsabilità. L’episodio ha suscitato molte polemiche tra il pubblico e il personale interno. La vicenda rimane al centro dell’attenzione, mentre si attendono sviluppi ufficiali.