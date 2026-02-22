Fuorionda Rai Evitiamo l'israeliano Rossi | Fatto grave procedimento disciplinare per i responsabili
Il commento di Rossi sulla frase “Evitiamo l’israeliano” ha provocato una forte reazione, portando alla decisione di avviare un procedimento disciplinare. La Rai ha confermato di aver avviato un’istruttoria per chiarire i fatti e individuare eventuali responsabilità. L’episodio ha suscitato molte polemiche tra il pubblico e il personale interno. La vicenda rimane al centro dell’attenzione, mentre si attendono sviluppi ufficiali.
Dopo il controverso fuorionda di Rai2, arriva la condanna del CdA Rai e le parole dell'Amministratore Delegato Giampaolo Rossi: "La Rai ha avviato un’istruttoria interna finalizzata all’apertura di un procedimento disciplinare". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Fuorionda Rai durante le Olimpiadi: “Evitiamo l’equipaggio di Israele”, Lollobrigida: “Avviate verifiche interne”Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, un microfono aperto di Rai 2 ha captato un commento che suggeriva di evitare l’equipaggio israeliano.
Leggi anche: Genitori scrivono lettera ai responsabili della “lista stupri” del Giulio Cesare: “Non ci volteremo dall’altra parte”
OLIMPIADI INVERNALI FUORIONDA NON INQUADRATE EQUIPAGGIO ISRAELIANO! #olimpiadiinvernali #bob #news
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Rai, fuorionda nella gara di bob: Evitiamo equipaggio Israele. L’ad Rossi: Avviata istruttoria; Nuova bufera sulla Rai, il fuorionda prima della gara di bob: Evitiamo l'equipaggio di Israele; Evitiamo Israele, fuorionda Rai crea il caos a Milano Cortina 2026; Evitiamo l’equipaggio di Israele. Polemiche sul fuorionda Rai sul bob, poi le scuse.
Olimpiadi, nuova gaffe in Rai: Evitiamo l’equipaggio dell’israeliano. Bufera sul fuorionda e scuse allo Stato ebraicoBufera su Rai Sport durante Milano Cortina 2026: un fuorionda prima della gara di bob a quattro con riferimento all’equipaggio israeliano provoca indignazione e scuse ufficiali. corrieretneo.it
Fuorionda Rai durante la gara di bob: Evitiamo l’equipaggio di Israele, poi le scuse in direttaImmediata la reazione del direttore ad interim Marco Lollobrigida ... msn.com
Clamoroso fuorionda su Rai Due nel corso della diretta della gara di bob a 4 La direzione Rai chiede immediatamente scusa : “E stato inappropriato” - facebook.com facebook
Rai, fuorionda nella gara di bob: “Evitiamo equipaggio Israele”. L’ad Rossi: “Avviata istruttoria” - la Repubblica repubblica.it/politica/2026/… Ma chi è qs pistola Perché pagare canone x servizio così scadente #Rai #Israele x.com