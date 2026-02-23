Il motorino rubato l’inseguimento di notte gli arresti | 2 giovani nei guai a Tor Sapienza

Un inseguimento notturno a Tor Sapienza ha portato all’arresto di due giovani marocchini, accusati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. La polizia ha notato un motorino sospetto e ha deciso di fermarlo, ma i due hanno tentato di scappare, mettendo in atto manovre pericolose. Dopo un breve inseguimento, sono stati fermati e portati in caserma. La vicenda si è conclusa con l’arresto dei due ragazzi.

Roma, 23 febbraio 2026 – Notte di controlli a Tor Sapienza, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato due giovani di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziati dei reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. I militari li hanno notati in via di Tor Sapienza a bordo di un Honda SH. Alla vista della pattuglia i due avrebbero tentato la fuga ad alta velocità. Ne è nato un breve inseguimento: i giovani hanno poi abbandonato lo scooter e hanno provato a dileguarsi a piedi, ma sono stati raggiunti e bloccati. Dagli accertamenti è emerso che il mezzo era stato rubato il 2 febbraio nel quartiere Parioli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Rubano auto in sharing e scatta l'inseguimento, nei guai 4 giovani. Tre sono minorenniNella periferia est di Roma, un inseguimento tra i carabinieri e alcuni giovani ha portato alla denuncia di quattro persone, tra cui tre minorenni.

A spasso di notte col motorino rubato, ladro incauto fermato e denunciatoI carabinieri di Paternò hanno fermato e denunciato un giovane di 18 anni per riciclaggio di uno scooter rubato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Fuga spericolata in via San Lorenzo a bordo di una moto appena rubata: arrestato ventenne, il complice scappa; Incidente con veicolo rubato e non assicurato; A spasso in centro con lo scooter rubato, 43enne denunciato; Ruba un motorino in sosta e scappa verso Civitanova: nei guai un 37enne.

Fa il pieno al motorino rubato, denunciati in due per ricettazioneI ca rabinieri della stazione di Camaiore, durante un normale servizio di controllo del territorio in via Contrada San Vincenzo, sono stati attirati dalla presenza di un uomo intento a fare ... luccaindiretta.it

Fermati a bordo di un motorino: era stato rubato poco primaDue giovani di 26 e 33 anni sono stati sorpresi dai carabinieri in sella a un motorino che era stato rubato poco prima. Ora, entrambi, dovranno rispondere del reato di ricettazione in concorso. ilrestodelcarlino.it

#Under17 Rinviato il match tra Pro Calcio Tor Sapienza e GSD NUOVA TOR TRE TESTE - facebook.com facebook

Giocattoli e vestiti di carnevale non sicuri, il deposito a Tor Sapienza (video) ift.tt/nRUfdJF x.com