la vita si reinventa partendo da un poliedro rinascimentale

Un gruppo di professionisti che avevano lasciato Como per lavorare nel settore della comunicazione e del marketing ha deciso di tornare nella loro città natale, Urbino, per aprire uno showroom dedicato ai poliedri rinascimentali. Dopo aver cambiato carriera, ora si dedicano alla promozione di queste forme geometriche, che richiamano i modelli artistici e architettonici del Rinascimento. La loro iniziativa si concentra sulla rivisitazione di elementi storici attraverso un'interpretazione moderna.

Hanno lasciato Como e i loro lavori di consulenti di comunicazione e marketing per tornare a Urbino ed aprire uno showroom di poliedri rinascimentali. È il sogno diventato da qualche giorno realtà per una giovane coppia, Eugenia Hemmeler, 27 anni, e Luigi De Lucia 28. Lei di Urbino, lui di Vallefoglia, vivevano in Lombardia fino a poche settimane fa. "Vivevamo a Como da 10 anni io e da 4 anni lui – racconta Eugenia – ma entrambi ci rendevamo conto che la qualità della vita là, pur con tanti aspetti positivi, era meno appagante di qualcosa di più bello che sognavamo qui. Ci siamo appassionati al Rinascimento matematico, agli studi sulla geometria di Luca Pacioli e all’artigianalità e abbiamo deciso di tornare nella nostra terra".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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