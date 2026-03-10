Cerno vira sul referendum spinta per il Sì partendo da Sal Da Vinci E il Pd annuncia una segnalazione all’Agcom

Durante la presentazione della sua trasmissione su Raidue, il direttore de Il Giornale ha dichiarato di non sapere se avrebbe affrontato il tema del referendum sulla giustizia. Intanto, si segnala una spinta per il Sì partendo da Sal Da Vinci, e il Pd annuncia una segnalazione all’Agcom riguardo alcune questioni legate alla trasmissione e ai contenuti.

Alla presentazione della sua striscia quotidiana su Raidue, 2 di picche, da 840mila euro (11 mila euro a puntata) il direttore de Il Giornale, Tommaso Cerno, aveva detto di non sapere se avrebbe parlato di referendum sulla giustizia. “Se mi passa per la testa, lo faccio”, aveva preannunciato. L’invettiva a favore del Sì, in effetti, non è arrivata all’esordio, ma “solo” ieri, alla seconda puntata. E con un artificio retorico: Cerno nel suo monologo ha infatti disquisito del brano di Sal Da Vinci “Per sempre sì”, vincitore di Sanremo, canzone che la premier, come rivelato da Repubblica, considera uno spot per il Sì, accusando il fronte del No di fare polemica sterile. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

