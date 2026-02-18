Partendo da Torino Kappa FuturFestival si sposta verso l’America Latina
Kappa FuturFestival, partito da Torino, ha deciso di attraversare l’America Latina. La causa è la crescente richiesta di musica elettronica tra i giovani di quella regione. Il festival porta ora artisti di house, techno, bass e sperimentazione in diverse città latinoamericane. La scelta nasce per coinvolgere un pubblico nuovo e ampliare il proprio bacino di fan. I primi concerti sono già stati annunciati e si svolgeranno nelle prossime settimane. La tournée si conclude con un’ultima data ancora da definire.
Dopo i primi annunci di dicembre e una seconda tranche incentrata sui back to back, il cartellone si chiude con una selezione che attraversa house, techno, bass e sperimentazione. Il festival, nato nel 2009 e trasformato nel 2012 nell’attuale format, si è inserito stabilmente tra i principali appuntamenti europei. Nel 2025 è stato indicato come sesto miglior festival al mondo da DJ Mag. Tra gli headliner figurano Chris Lake, Maceo Plex, Solomun, Seth Troxler e Charlotte de Witte. Ma molto spazio viene anche lasciato alla dimensione extended, con il set prolungato di Solomun e alla performance ibrida di Richie Hawtin con il progetto Dex EFX X0X. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Kappa FuturFestival 2026: svelata la lineup completa. Torino torna capitale dell’elettronica dal 3 al 5 luglio al Parco DoraIl Kappa FuturFestival di Torino ha annunciato la lineup completa per la sua tredicesima edizione, che si terrà dal 3 al 5 luglio al Parco Dora.
Courtesy of Kappa FuturfestivalIl più grande festival open air di musica elettronica in Italia svela la lineup completa della tredicesima edizione in programma dal 3 al 5 luglio 2026 al Parco Dora, con oltre centoventi artisti in p ... linkiesta.it
Completata la lineup della XIII edizione a Parco Dora. Torino resta il fulcro, il Messico segna la nuova rotta internazionale. La XIII edizione di Kappa FuturFestival entra nella sua configurazione definitiva. Dal 3 al 5 luglio 2026 il Parco Dora di Torino ospita una facebook